Писанки и крашанки имеют сакральное значение, поэтому к ним нужно относиться с уважением.

Скорлупу от освященных пасхальных яиц нельзя просто выбросить. Наши предки считали такие действия являются грехом.

"Скорлупы от писанок могли дать склевать курам, чтобы те имели здоровых цыплят. Их, а также кости от поросенка, которое тоже освящали на Пасху, могли закопать где-то в огороде. Предки верили, что из них вырастет цветок марена или маруна, который считался сильным оберегом от нечистой силы. А еще верили, что писанкой можно потушить пожар", - рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, наши предки хранили скорлупы от освященных яиц вместе с крошками от паски в углу возле образов. Эксперт отметила, что крошки от паски ели, когда сталкивались с неприятностями, ими осыпали дом и могли скормить корове, чтобы защитить от злых сил.

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Также в древности скорлупы от первых писанок бросали в водоем, чтобы вода к поминальной неделе донесла их до умерших и таким образом оповестив о светлом празднике воскресения Господня.

Что касается мнения священников, то они не считают, что яйца становятся святыней после освящения, но если на яйце есть изображения святых, то наклейки и скорлупу лучше сжечь. Помимо этого ее можно закопать в месте, где никто не ходит.

Ранее УНИАН писал, какие продукты нельзя святить на Пасху.

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