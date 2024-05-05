Герман Галущенко отметил, что благодаря погоде удается балансировать энергосистему.

Ситуация в украинской энергосистеме "достаточно сложная". Последние удары России по Украине нанесли энергетике ущерб более чем на 1 миллиард долларов.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", – министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. При этом он отметил, что россияне продолжают каждый день бить энергообъектам дронами, баллистикой или артиллерией.

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"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - заявил министр.

Он указал, что благодаря погоде удается балансировать энергосистему.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия повредила половину украинской энергетической инфраструктуры.

При этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что украинцам стоит быть готовыми к отключению света летом. По его словам, чаще всего потребление электроэнергии растет в июле и августе – оно увеличивается на 20% или даже на 30%.

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