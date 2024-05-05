У захватчиков для большего наступления ресурсов не слишком много, считает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Кремлю нужен перерыв в боевых действиях, однако власти РФ не собираются заканчивать войну.

"Трудно сказать", смогут ли россияне усилить свои атаки для большего летнего натиска, поделился мнением российский военный аналитик и приглашенный ученый в Школе права и дипломатии Флетчера Павел Лузин с Newsweek. "Для большего наступления ресурсов не слишком много. Также почти все эти ожидания вдохновляет сама Москва", - заявил аналитик

По его мнению, России надо отдохнуть и усилить оккупационные войска. "Им нужен перерыв, но они не собираются заканчивать войну", - сказал он.

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Украинская сторона не раз предупреждала, что перемирие было бы выгодно российской стороне, поскольку за это время она сможет накопить силы, чтобы потом обострить ситуацию.

В центре внимания мирные переговоры с РФ - сегодня это стоит знать

В Швейцарии по инициативе Украины 15-16 июня состоится Глобальный саммит мира, на который не пригласили РФ. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россию не пригласили на мероприятие, поскольку сейчас от нее нельзя добиться добросовестных действий. В то же время он не исключил, что в дальнейшем возможны переговоры с российской стороной для завершения войны.

Дипломат Андрей Веселовский сказал, что Глобальный саммит мира будут проводить для того, чтобы выработать общую мировую позицию по проведению переговоров с россиянами в будущем.

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