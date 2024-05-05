Они способны поражать цели на расстоянии до 100 км.

Немецкий оборонный концерн Rhainmetall анонсировал поставки новых артиллерийских боеприпасов в рамках оборонной помощи Украине.

По словам главы компании Армина Паппергера "артиллерия меняет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Среди них будут прототипы с дальностью до 100 км, пишет Defence Express.

Отмечается, что на сегодня наиболее дальнобойными 155-мм боеприпасами Сил обороны являются Vulcano, которые поражают цели на расстоянии до 70 км. Пока остается неизвестным, сколько же всего новых прототипов боеприпасов будет поставлено. Вероятно, сначала это будет незначительное количество для испытания в условиях поля боя с последующей доработкой с учетом отзывов наших защитников.

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До февраля 2022 года компания производила около 70 тысяч в год, однако уже в этом году пропускная способность должна вырасти до 700 тысяч, а в ближайшей перспективе - выйти на 1,1 млн единиц.

Боеприпасы для Украины

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский пожаловался, что Украина получает не все из нового пакета оружия, которое США выделили на прошлой неделе. По его словам, Россия воспользуется этим.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне задержек западной военной помощи Россия оказалась более эффективной в своих военных действиях. По его словам, нынешняя ситуация ставит перед Западом фундаментальный вопрос: "если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективным оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба".

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