Дарья отметила, что прошла все стадии принятия ситуации.

Украинская актриса Дарья Легейда, муж и отец которой служат в ВСУ, рассказала, как приняла их решение пойти воевать на фронт.

Девушка призналась, что сначала это было нелегко. Однако она понимает их выбор защищать родных людей и свою страну от врагов.

"Я ничего нового здесь не открою: каждая женщина, конечно, прежде всего боится, переживает, плачет. И это разные стадии отрицания, а потом - принятие ситуации. Мы всего-навсего люди. Но, откровенно говоря, от папы я не ожидала другой реакции. Знала, что он поступит именно так, как поступил. Это было понятно уже в первый день войны. Дмитрий вынужден был остаться с нами, хотя хотел тоже сразу уходить. У них с папой был свой разговор по поводу ответственности, которую он должен на себя взять за нас с мамой. Их выбор является сверхважным в современных реалиях", - рассказала Дарья в интервью изданию OBOZ.UA.

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Актриса отметила, что волнуется за родных мужчин, но старается не отчаиваться. Сейчас Дарья активно волонтерит и делает все, чтобы помочь военным. Свои эмоции она описала так:

"Я могу сколько угодно бояться, переживать, но больше всего хочу поддерживать и уважать их выбор. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы в сторону. Боритесь - поборете".

К слову, отец Дарьи ушел в ВСУ в начале войны. Он там пилот-бомбардировщик. Позже к нему присоединился муж Легейды - актер Дмитрий Сова. Сейчас мужчины вместе находятся на службе в бригаде тактической авиации в Хмельницкой области.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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