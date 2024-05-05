В письме Североатлантического совета властям Германии говорится, что союзники "крайне обеспокоены" российской активностью.

Североатлантический совет, который является основным органом принятия политических решений НАТО, сообщил немецким властям, что спецслужбы РФ наращивают активность в Европе.

Предполагается, что российские шпионы будут готовить диверсии, теракты и кибератаки, передает Bild. В письме Североатлантического совета властям Германии говорится, что союзники "крайне обеспокоены" российской активностью на территории НАТО.

Издание отметило, что письму Альянса предшествовали расследования в отношении российских агентов в некоторых странах: кроме Германии, в их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Великобритания.

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Российские шпионы в Европе

3 мая немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок вызвала представителя посольства РФ в МИД. Речь шла о том, что по данным немецких спецслужб, в январе прошлого года российские хакеры использовали брешь в системе безопасности для атаки на е-мейлы членов партии СДПГ.

Перед этим издание The Financial Times написало, что Кремль начал активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре Европы.

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