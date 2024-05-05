В сети появились кадры певицы с округлым животиком.

Популярная украинская певица Мария Яремчук, которая завершила свою музыкальную карьеру, готовится стать мамой впервые. В сети появились кадры, на котором видно беременную женщину очень похожую на певицу.

На закрытой странице в Instagram обнародовали видео, где видно лицо и округлый животик будущей матери. Эта женщина очень похожа на Марию Яремчук. Поклонники певицы сразу же заподозрили певицу в беременности.

Вокалистка давно не появляется на публике. Яремчук 5 лет назад прекратила выступать на большой сцене, а соцсети вообще не ведет. Последнее ее фото опубликовано еще в июле прошлого года. Также исполнительница тщательно скрывает свою личную жизнь и не раскрывает личность своего избранника.

Вероятным отцом ребенка может быть певец Александр Пономарев. Еще 8 лет назад звездам приписывали роман. Исполнитель подтвердил эту информацию в 2016 году, а в 2018 году Яремчук завершила свою карьеру.

В 2023 году Мария появилась в прямом эфире на полуфинале конкурса "Евровидение". Она выступила на сцене шоу впервые за 5 лет. После этого певица презентовала новую композицию "Щит и меч".

Чем известна Мария Яремчук

Мария Яремчук - украинская певица, дочь легендарного артиста Назария Яремчука. Свою вокальную карьеру она начала с проекта "Голос страны", а также Мария участвовала в конкурсе "Новая волна 2012".

Артистка известна своими лирическими песнями и невероятным голосом. В 2014 году Яремчук выступила на "Евровидении", где представила Украину, и заняла шестое место.

Напомним, ранее Марию Яремчук засыпали комплиментами за очень женственное фото.

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