На стороне украинцев сам бог, а с таким союзником жизнь точно победит смерть, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, отметив, что 802 дня нынешнего сопротивления украинцев российскому агрессору можно описать словами из Евангелия.

"Пасха символизирует освобождение души человека от рабства, зла и тьмы, победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противостоит террору. 802 дня нашего сопротивления, которые можно описать словами из Евангелия от Ионна: "А свет во тьме светит и тьма не окутала его", - отметил глава государства.

Он записал приветствие с территории Софийского Собора, где проходит выставка украинских художников - иконы на ящиках боеприпасов, пропитанных дымом боев и духом нашего народа, украинских защитников.

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"Всмотревшись в эти иконы можно понять чувства всего нашего народа - зеркало, отражающее нашу действительность во времена войны и уже пройденный путь, эту Пасху и все наше настоящее. Именно так сегодня выглядят наши обереги. Именно так сегодня мы чувствуем Бога, который защищает нас руками наших воинов. Именно так мы видим покровительство небесных сил, воплощенное в Силах безопасности и обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы уже показали, что становятся на колени только в молитве и никогда - перед захватчиками и оккупантами.

Зеленский подчеркнул, что бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, нарушил все заповеди Библии, захотел отобрать наш дом, пришел нас убивать.

"Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", - отметил украинский президент.

Он заявил, что преодолевая общий путь, чувствуя общую боль, всех украинцев объединяет сегодня одна общая молитва.

"За наши земли и наших людей, чей дух не сломить. Помня слова, написанные в Софии над Орантой и которые оправдались в нашей жизни: "Бог среди города, и он не пошатнется. Бог поможет ему перед рассветом". Сегодня наша молитва - за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Усеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, покоем, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу, Господом данную землю, на все территории, чертями временно оккупированные. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и побережье морей. Так всегда было. Так точно будет", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также поздравил с Пасхой украинских воинов и пожелал им крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества.

"Пусть Воскресший Господь, который победил смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом! Как бы нам ни было трудно, но мы знаем, что после самой темной ночи - приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово! Мы знаем, что после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша Украинская Победа!", - подчеркнул Сырский.

Соотечественников он попросил вспомнить в своих молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отражает атаки российских захватчиков. Сырский призвал не забывать и пригласить за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана - защитника и защитницу, которые потеряли свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами, не оставлять их одинокими и помнить об их героизме и мужестве.

Россия атаковала Украину в ночь Пасхи

В Пасхальную ночь россияне совершили очередную атаку по Украине, запустив более двух десятков дронов-камикадзе. Как проинформировал командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, оккупанты запустили 24 ударные беспилотники типа Shahed-131/136, районы запусков дронов - крымский мыс Чауда, а также Курская область России, сообщил генерал-лейтенант. По его сведениям, в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ликвидировано 23 дрона-убийцы.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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