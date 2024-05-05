Там люди в среднем живут примерно на десять лет дольше, чем остальное население США.

В США существует "город-долгожителей" Лома-Линда и его жительница раскрыла свой рацион. Возможно, именно в ее привычке питаться кто-то найдет ответ, почему американцы из этой "голубой зоны" живут дольше примерно на десять лет, чем остальное население Америки.

Элиза Ченг - диетолог из этой скромной местности калифорнийского штата. В своей колонке CNBC Make it она описала, что ест. По ее словам:

"Каждый человек имеет уникальные потребности, и важно найти подход к питанию, который работает именно для вас". Видео дня

Рацион жительницы Лома-Линды:

Завтрак . Элиза Ченг просыпается в 6 утра и сразу выпивает 250 мл воды комнатной температуры. Иногда добавляет в нее лимон. Далее завтракает миской цельнозерновых хлопьев: заливает их растительным молоком и добавляет фруктов. По словам Ченг, хлопья дают ей длительное ощущение насыщения. Что касается молока - она выбирает миндальное. "Обычно я выбираю миндальное молоко, потому что оно содержит витамины группы В и железо, которые необходимы для регулирования роста и силы мышц", - утверждает Ченг.

. Элиза Ченг просыпается в 6 утра и сразу выпивает 250 мл воды комнатной температуры. Иногда добавляет в нее лимон. Далее завтракает миской цельнозерновых хлопьев: заливает их растительным молоком и добавляет фруктов. По словам Ченг, хлопья дают ей длительное ощущение насыщения. Что касается молока - она выбирает миндальное. "Обычно я выбираю миндальное молоко, потому что оно содержит витамины группы В и железо, которые необходимы для регулирования роста и силы мышц", - утверждает Ченг. Утренний перекус . Ченг говорит, что обычно начинает работать в 7:45 утра, и где-то через несколько часов после начала рабочего дня делает мини-перерыв. Её перекусы довольно разные: либо батончик с мюслями/орехами/семечками, либо сырная палочка вместе с соком, либо йогурт с горстью мюслей.

. Ченг говорит, что обычно начинает работать в 7:45 утра, и где-то через несколько часов после начала рабочего дня делает мини-перерыв. Её перекусы довольно разные: либо батончик с мюслями/орехами/семечками, либо сырная палочка вместе с соком, либо йогурт с горстью мюслей. Ченг обычно обедает примерно в полдень . Ест также вариативно, но всегда в ее тарелке присутствует комбинация углеводов, белков, жиров, овощей и некоторых фруктов. "В последнее время моим фаворитом является рис на пару с жареными брокколями и цветной капустой, покрытыми медовой глазурью, и твердым тофу, обжаренным во фритюре. В дни, когда я ем рыбу, я заменяю тофу на лосося", - говорит Ченг. По её словам, она часто ест на обед бобы, тофу, чечевицу, фасоль, соевое мясо и т.д., поскольку с детства старается употреблять много белка растительного происхождения.

. Ест также вариативно, но всегда в ее тарелке присутствует комбинация углеводов, белков, жиров, овощей и некоторых фруктов. "В последнее время моим фаворитом является рис на пару с жареными брокколями и цветной капустой, покрытыми медовой глазурью, и твердым тофу, обжаренным во фритюре. В дни, когда я ем рыбу, я заменяю тофу на лосося", - говорит Ченг. По её словам, она часто ест на обед бобы, тофу, чечевицу, фасоль, соевое мясо и т.д., поскольку с детства старается употреблять много белка растительного происхождения. Послеобеденный перекус . Он приходится где-то на 13:45, и это время для сладкого в жизни Ченг. "В это время я предпочитаю что-то сладкое, чтобы повысить уровень сахара в крови, например, кусочек шоколада, банан с ореховым маслом или клубнику с "Нутеллой", - утверждает диетолог.

. Он приходится где-то на 13:45, и это время для сладкого в жизни Ченг. "В это время я предпочитаю что-то сладкое, чтобы повысить уровень сахара в крови, например, кусочек шоколада, банан с ореховым маслом или клубнику с "Нутеллой", - утверждает диетолог. Ужин . В последний раз Ченг ест где-то в 17:00. Она любит ужинать "буолами" - "тарелками" с белым или коричневым рисом, к которым может дать кунжут, жареный тофу, соус по вкусу (в ее случае - вьетнамский "хойсин"), водорослями нори. Пропорция такова: половину миски с рисом она заполняет овощами, а другую половину - белком.

Иногда Ченг ест на ночь, когда чувствует голод. Легкий перекус позволяет себе в 20:00. Обычно, это йогурт со вкусом меда. Иногда Ченг добавляет в него орехов, чтобы получить полезные жиры.

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