Стрелок устроил кровавую бойню в пермском вузе / скриншот
Открывшего стрельбу в Пермском государственном университете преступника ликвидировали.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
Также в сети опубликовали фото убитого стрелка.
По официальным данным, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, еще шесть – ранены.
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Стрелка ликвидировали / фото t.me/bazabazon
Сообщалось, что по предварительным данным стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который "давно думал об этом, мечтал".,
Стрілець в Пермі заходить в університет і стріляє по входу
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