Стрелок устроил кровавую бойню в пермском вузе / скриншот

Открывшего стрельбу в Пермском государственном университете преступника ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Также в сети опубликовали фото убитого стрелка.

По официальным данным, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, еще шесть – ранены.

 скриншот

Стрелка ликвидировали / фото t.me/bazabazon

Сообщалось, что по предварительным данным стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который "давно думал об этом, мечтал"., 

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Автор: Катерина Шварц