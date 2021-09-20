Устроившего бойню в пермском вузе стрелка ликвидировали (фото)

По официальным данным, при стрельбе погибли пять человек.

Открывшего стрельбу в Пермском государственном университете преступника ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба университета. Также в сети опубликовали фото убитого стрелка. По официальным данным, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, еще шесть – ранены. Сообщалось, что по предварительным данным стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который "давно думал об этом, мечтал"., Новость обновляется… Автор: Катерина Шварц

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