Игорь Романенко уверен, что потери самих россиян при этом большого значения не имеют, поскольку Россия их восполняет.

В настоящее время Россия старается максимально истощить ВСУ локальными боями, чтобы таким образом подготовить условия для широкомасштабного наступления, например, на Харьков, о котором говорят многие аналитики. Такое мнение в эфире Radio NV высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, сейчас россияне используют тактику "тысячи порезов": ведут наступательные действия на тактическую глубину с продвижением на небольшое расстояние.

"Но поскольку их (таких локальных боев – УНИАН) много, то своё влияние тоже есть на оперативном уровне по всему фронту, это точно", – говорит Романенко.

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Генерал уверен, что на текущий момент у россиян нет сил для чего-то более масштабного, чем такие локальные атаки. Поэтому пока что агрессор сосредотачивает свои усилия преимущественно на попытках захвата Донецкой и Луганской областей, хотя есть бои и на других направлениях.

По словам Романенко, большие потери в живой силе среди оккупантов не имеют значения ни для самой России, ни с военной точки зрения в целом, поскольку это ресурс, который пока агрессору удается успешно восполнять. Поэтому пока на фронте происходит множество локальных боев, Россия одновременно готовит резервы для второго этапа, который может наступить, если ВСУ слишком истощаться.

Генерал отметил, что по разным данным сейчас Россия готовит где-то в тылу большую группировку в 100−120 тысяч человек.

"Здесь вопрос в стратегическом критерии: сколько есть времени? Будет ли Украина готова и сформирует свои возможности по системе обороны, которая не допустит реализации этого второго этапа? Или врагу удастся подготовиться, сформировать группировку и он будет осуществлять этот второй этап?" – говорит Романенко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, на фронте продолжается наступление россиян практически по всем направлениям. Как отметил генерал-лейтенант ВСУ, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, только за последнюю неделю агрессор потерял 8 тысяч солдат и более тысячи единиц вооружения и военной техники.

По словам бойца 3-ей ОШБр Николая Волохова, Россия пытается сейчас "прощупывать" фронт и, вероятно, готовится повторить массовую атаку на самом слабом направлении.

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