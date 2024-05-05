Какой церковный праздник отмечают 6 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

6 мая православные верующие отмечают первый день пасхальной недели - Светлый понедельник. В этот же день по новому стилю - день памяти праведного Иова Почаевского. В народном календаре праздник называется Поливальный понедельник. Об обычаях, приметах и запретах 6 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

6 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 мая по новому стилю (19 мая по старому) - день памяти преподобного Иова, игумена Почаевского и чудотворца.

Иов Почаевский (в миру - Иван Железо) родился в середине XVI века в Галиции. Когда ему исполнилось 10, он ушел в Преображенский Угорницкий монастырь и с юности вел благочестивую и строгую подвижническую жизнь. В 12 лет он принял монашество, позже был рукоположен в иеромонаха.

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Со временем князь Константин Острожский попросил перевести Иова в княжеский Дубенский Крестный монастырь, там Иов более 20 лет был настоятелем - вел просветительскую деятельность. При нем Иван Федоров напечатал в типографии князя Острожскую Библию (первую полную славянскую Библию). Но недовольство католиков и униатов из-за деятельности Иова заставили настоятеля около 1604 года уйти в окрестности Почаевской горы. Там он поселился в пещере и стал постником. Спустя какое-то время монахи Почаевской обители попросили его стать их игуменом.

При Иове в монастыре были возведены новые монастырские стены, построен Свято-Троицкий собор и шесть церквей. Иов создал Почаевскую типографию и писал сочинения в защиту православия. Известны, к примеру, его труды, которые хранились в Почаевской лавре - "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" (оригинал рукописи не сохранился, только копия).

Умер Иов в возрасте ста лет, в 1651 году, спустя 8 лет его мощи были найдены нетленными.

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После праздника Пасхи у православных начинается Светлая седмица (неделя). В это время в храмах идут праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата - это символизирует нисхождение с небес Божьей благодати. Также проходят крестные ходы. Всю неделю люди говорят друг к другу: "Христос воскресе!" и отвечают: "Воистину воскрес!".

Первый день светлой седмицы называется Светлый понедельник. В этот день принято идти в церковь, навещать родственников, обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.

Праздник 6 мая по старому стилю - Светлый понедельник, день Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона, царицы Александры.

О чем говорят приметы на 6 мая

В народном календаре 6 мая - праздник Поливальный или Мокрый понедельник. Название закрепилось потому, что считалось, что в этот день нужно окатывать друг друга водой, чтобы быть здоровыми.

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и урожай:

ночь выдалась теплая - будет хороший урожай огурцов;

утром нет росы - погода поменяется;

туман с утра - дождя не будет.

Если же в Поливальный понедельник с самого утра идет дождь - значит, и лето будет дождливым.

Что можно делать 6 мая

В этот день хорошо пойти в церковь, в это время верующие просят Иисуса Христа о прощении и здоровья для ближних.

К преподобному Иову принято обращаться с любыми молитвенными просьбами, но чаще всего чудотворца просят об исцелении от тяжких болезней, о благополучии в семье, об укреплении веры и стойкости духа.

По народной традиции в "мокрый" понедельник обливаются холодной водой, которая смывает все болезни и наговоры, укрепляет здоровье и дает силу до следующей Пасхи. Считается, что если в Поливальный понедельник девушку обольет водой парень, то вскоре она выйдет замуж за любимого.

Что нельзя делать 6 мая

В Светлый понедельник, как и в течение всей Светлой седмицы, действует запрет на венчание, свадьбы и заупокойные службы. Нельзя в Светлый понедельник предаваться унынию и мрачным мыслям, завидовать, желать зла - следует отпустить обиды и делиться позитивными эмоциями. Категорически запрещено браниться, напиваться допьяна и объедаться.

6 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Иов.

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