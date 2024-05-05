Представитель Швейцарии считает, что его песня имеет много общего с композицией alyona alyona и Jerry Heil.

Представитель Швейцарии на "Евровидении-2024", фаворит букмекеров, певец Nemo прокомментировал песню украинского дуэта alyona alyona и Jerry Heil. Он нашел много похожего между его композицией и украинок.

Nemo представит свою страну на конкурсе на "The Code". Долгое время именно ему букмекеры пророчили победу. Исполнитель рассказал о своем отношении к alyona alyona и Jerry Heil. Он говорит, что певицы вдохновляют его. Артист даже заявил, что хотел бы посоревноваться с alyona alyona в исполнении рэпа, но признает, что проиграл бы ей из-за энергии и драйва певицы.

В дополнение Nemo убежден, что между "The Code" и "Teresa & Maria" есть немало общего. По его словам, песня украинок изрядно пришлась ему по душе:

Абсолютно невероятные! Я бы хотел бы соревноваться с alyona alyona, потому что я бы проиграл ей полностью. Ее энергия, драйв, подлинность, а также ее характер. Мне кажется, она является собой на 100%. Когда я встретил ее, я очень вдохновился ее личностью. Мне очень нравится песня от Украины этого года и вообще смешно, потому что там тоже есть рэп и опера, поэтому я чувствую связь с ними. Люблю конкурсную песню.

Что известно о Nemo

Певец Nemo выглядит как мужчина, однако он сам позиционирует себя небинарным человеком. То есть, он не хочет определять ни свой пол, ни гендерную роль. Nemo представляет себя определением "они". Главной идеей его трека "The Code" является показать всему миру, как они понимают свою небинарную идентичность, и надеются представить мировое ЛГБТ+ сообщество на "Евровидении-2024".

Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".

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