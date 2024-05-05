По всему фронту за последние сутки было 95 боестолкновений с Россией.

За прошедшие сутки, в ожидании святого дня Пасхи, "православная" Россия больше всего атаковала на Авдеевском и Новопавловском направлениях - там произошло 35 боестолкновений (из всего 95 на всем фронте).

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. Там уточнили ситуацию:

"За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений... На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск". Видео дня

По данным Генштаба, также "горячо" вчера было на Купянском направлении - нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области, а также на Бахмутском - защитники отбили 12 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Роздоловка, Новый, Клищеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

Кроме того, на Лиманском направлении отбито 9 атак в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области. На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск", - отмечают в Генштабе.

Всего за минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Потери России - "пасхальная" статистика от Генштаба

За сутки 4 мая потери российских оккупантов в Украине в живой силе выросли на 860 человек и теперь составляют более 474 тысяч человек. О таких "пасхальных" потерях врага отчитался Генштаб ВСУ этим утром.

Отмечалось, что Россия также потеряла накануне праздника самолет, до 30 единиц бронетехники, 21 артиллерийскую систему, 1 РСЗО, два средства противовоздушной обороны, четыре единицы специальной техники и 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того, ликвидировано 25 дронов РФ оперативно-тактического уровня.

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