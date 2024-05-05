Предприниматель неожиданно вспомнил о своих украинских корнях.

Российский программист, один из основателей соцсети "ВКонтакте", а также создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет украинские корни. Предприниматель также признался, что давно изучает украинский язык и достаточно хорошо на нем разговаривает.

В своем Telegram-канале Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал о своих корнях. По словам Павла, его семья по линии матери родом из Украины. Именно поэтому программист еще с подросткового возраста начал изучать украинский. Также предприниматель указал, что это повлияло на перевод интерфейса "ВКонтакте" на украинский в 2008 году. Дуров заявил, что первые несколько месяцев пользовался только украинской версией.

Более того, Дуров утверждает, что неоднократно бывал в Украине. Он говорит, что его всегда хорошо принимали. Культура и менталитет украинцев повлияли на его решение глубже изучать язык. В 2022 году он начал пользоваться специальным приложением, с помощью которого получает новые знания в украинском.

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"Чтобы продолжить практику после 2022 года, я начал проходить уроки украинского языка в приложении DuoLingo. Используя свой аккаунт DurovLingo, я набрал 5403 балла опыта по украинскому языку. Сейчас, просматривая каналы в Telegram, я понимаю около 95% письменного и 85% разговорного украинского языка", - написал Павел.

К слову, Павел Дуров эмигрировал из России в 2014 году. Он публично заявил, что больше не является гражданином РФ. Программист отказался помогать Кремлю, после чего его уволили с должности генерального директора "ВКонтакте". Предприниматель проживает за границей и является гражданином Сент-Китс и Невис, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ранее Павел Дуров назвал стоимость Telegram и рассказал о планах продажи акций.

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