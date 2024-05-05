Политик признался, что был удивлен, когда ему предъявили обвинение.

Дональд Трамп сравнил администрацию президента Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии. Заявление прозвучало в тот момент, когда он рассказывал о своих юридических проблемах, нападая на прокуроров и сетуя на недавние обвинения.

"Эти люди руководят администрацией гестапо", - цитирует Трампа NBC News. "И это единственное, что у них есть. И это единственный способ победить, по их мнению".

"Как только мне предъявили обвинения, я сказал: "Ну что ж, теперь придется снять перчатки", - добавил Трамп, заявив, что Байден - "худший президент в истории нашей страны. Он вопиюще некомпетентен. Он чертовски криворук. Он маньчжурский кандидат, он принимает огромные суммы денег от Китая, от России, от Украины и многих других стран. Он мошенник".

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Бывший президент добавил, что не позволяет своим юридическим проблемам слишком сильно беспокоить его.

"Если вы беспокоитесь слишком сильно, то, как правило, задыхаетесь. А мне в каком-то смысле все равно. Просто, знаете, жизнь есть жизнь", - сказал он.

Однако он признался, что был удивлен, когда ему предъявили обвинение.

Он также назвал Джека Смита, специального адвоката, ведущего два федеральных дела против Трампа, "злобным бандитом" и "ненормальным".

Выборы в США - последние новости

Второе президентство Трампа может "разорвать" Европу. Возвращение бывшего президента закрепило бы изменения в США, которые больше нельзя игнорировать.

В недавнем интервью Times американский скандальный политик мороз по коже либералов, рассказав, что он сделает в США, если вернет себе президентское кресло.

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