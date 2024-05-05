Западные спецслужбы очень "толерантно" наблюдали, как Кремль создает шпионские сети в Европе.

Запад "проспал" формирование у себя разветвленной сети российских шпионов, агентов влияния и целых команд подготовленных боевиков. Такое мнение высказал украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Комментируя публикацию The Financial Times о подготовке диверсий в Европе, эксперт отметил определенную запоздалость, с которой появилась эта статья.

"В Европе уже существует сформированная, структурированная, хорошо организованная российская агентурная сеть. Причём, нельзя сказать, что о её формировании европейские спецслужбы не знали. Они не только об этом знали, но и весьма толерантно, сдержано наблюдали за её формированием и расширением", – пишет Коваленко.

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По его словам, российские спецслужбы десятилетиями занимались инфильтрацией своих агентов в самые разные слои населения Европы. Агенты засылались в том числе под видом политических беженцев и обычных экономических мигрантов. Аналитик отмечает, что западные спецслужбы забили тревогу только тогда, когда речь зашла об активизации этой разветвленной сети.

Коваленко также приводит пример того, какие методы использовала Россия для создания своей агентурной сети.

"Несколько лет назад в Германии и в целом в Европе, стала очень популярной сеть бойцовских клубов "Система", основателями которой были выходцы из России. Данная сеть, организаторы которой казались просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки населения. По оценкам экспертов, под контролем спецслужб РФ в Германии имеется от 250 до 300 активных, подготовленных боевиков", – рассказал Коваленко.

Аналитик подчеркивает, что российские мигранты представляют собой серьезную опасность для стран Европы: они не только вербуют местных радикалов, но и сами являются потенциальными диверсантами и террористами.

"Ежегодно Москва на содержание этих сетей выделяет миллиарды долларов и, несмотря на санкции и ухудшение экономической ситуации в стране, не планирует урезать содержание своих "легионеров" в Европе. Особенно сейчас, когда их активизация для Кремля не просто жизненно важна, а говорим, как оно есть – вопрос его выживания!" – подчеркнул Коваленко.

На Западе забили тревогу из-за российских агентов и шпионов

Как писал УНИАН, авторитетная газета The Financial Times выпустила большую публикацию, посвященную российской агентурной сети на Западе. По данным журналистов, Кремль начал активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории.

Примечательно, что ранее по Европе уже прокатилась серия пожаров и других инцидентов, которые либо прямо указывают на Москву, либо могут быть с ней связаны. Например, в марте завербованные россиянами британские граждане устроили пожар на складе гуманитарной помощи, предназначенной для Украины.

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