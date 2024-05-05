Известно о по меньшей мере одном раненом.

Российские оккупационные войска в очередной раз терроризируют Харьков. Город находился под атакой "Шахедами".

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Около 00:40 он заявил, что в городе был слышен взрыв. Впоследствии появилась более подробная информация.

"Попадание шахеда в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", – написал он.

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Обновлено 01:30: По меньшей мере один человек получил ранения в результате попадания "Шахеда" по частному сектору Харькова. Ему оказывают помощь медики. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

"Дрон попал в землю между гаражами и жилыми домами, в результате взрыва загорелись гаражи с автомобилями и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Харькову и области

В течение субботы, 4 мая, российские захватчики неоднократно атаковали Харьков. В результате одного из ударов возник сильный пожар на производственном предприятии в Индустриальном районе города. Сообщалось о раненых.

В полиции Харьковской области отметили, что российские оккупанты ударили также по селам в Харьковской области. Была информация о пострадавших. Председатель Харьковской ОВА также сообщил о погибшем 49-летнем мужчине в результате обстрела села Слобожанское Харьковского района.

Позже оккупанты снова ударили по Харькову. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что возник масштабный пожар на гражданском предприятии. Сообщалось о шести раненых.

В 21:24 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередных взрывах в городе.

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