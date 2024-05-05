Российские оккупационные войска в очередной раз терроризируют Харьков. Город находился под атакой "Шахедами".
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Около 00:40 он заявил, что в городе был слышен взрыв. Впоследствии появилась более подробная информация.
"Попадание шахеда в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", – написал он.
Обновлено 01:30: По меньшей мере один человек получил ранения в результате попадания "Шахеда" по частному сектору Харькова. Ему оказывают помощь медики. Об этом сообщает "Суспільне Харків".
"Дрон попал в землю между гаражами и жилыми домами, в результате взрыва загорелись гаражи с автомобилями и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.
Атаки РФ по Харькову и области
В течение субботы, 4 мая, российские захватчики неоднократно атаковали Харьков. В результате одного из ударов возник сильный пожар на производственном предприятии в Индустриальном районе города. Сообщалось о раненых.
В полиции Харьковской области отметили, что российские оккупанты ударили также по селам в Харьковской области. Была информация о пострадавших. Председатель Харьковской ОВА также сообщил о погибшем 49-летнем мужчине в результате обстрела села Слобожанское Харьковского района.
Позже оккупанты снова ударили по Харькову. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что возник масштабный пожар на гражданском предприятии. Сообщалось о шести раненых.
В 21:24 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередных взрывах в городе.