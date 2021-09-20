24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями.

В России уточнили количество погибших и раненых в результате нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет.

По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате произошедшего погибли 6 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Кроме того, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями.

Днем на месте работали 25 медицинских бригад.

Читайте также"Очень тихим был" и годами готовился к бойне: что известно о пермском стрелке (фото, видео)По поручению президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина в Пермь вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Отмечается, что для оказания помощи пострадавшим в Пермь также направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России с анестезиологами-реаниматологами, хирургами и травматологами.

Стрельба в Пермском университете: подробности

Утром 20 сентября в России вооруженный человек в военной форме напал на людей в Пермском государственном университете. Он открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус учебного заведения и всего произвел не менее 30 выстрелов, как предполагается, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра, легально купленного в мае.

Первоначально сообщалось, что погибли пять человек, а затем поступала информация о восьми погибших.

Напавшего задержали, однако поначалу сообщалось, что его убили. В сети появилось видео момента его ранения.

Как выяснилось, стрельбу начал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Перед произошедшим он оставил в соцсети пост, попросив не считать его действия терактом. "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути", - написал парень.

По словам очевидцев, во время стрельбы в университете не сработала тревога.

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Автор: Катерина Комолова