Он заявил о недостатке оружия, которое имеет враг.

У РФ наблюдается нехватка средств разведки в акватории Азово-Черноморского региона, ее пытаются компенсировать различными средствами, даже самолетами-бомбардировщиками Су-24.

Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Комментируя, насколько сейчас высока активность вражеских разведывательных БПЛА, и обстановку в Черном море, он пояснил: Россия не решается использовать корабли. Поэтому враг применяет авиацию:

"Выполняют задачи по охране водного района, применяя именно авиацию. То есть корабли они для этого так и не применяют. Используют различные типы, начиная от безэкипажных разведывательных дронов и заканчивая постоянным дежурством в акватории самолетов таких как "Су", "Миг", других видов самолетов. То есть пытаются компенсировать отсутствие таких средств разведки как А-50. Летает больше, но уже не на таких мощных средствах разведки". Видео дня

Иногда, по информации Плетенчука, россияне применяют для ведения разведки нештатные единицы оружия. Речь идет о Су-24: "То есть это тактический "бомбер", который фактически вылетает в район для того, чтобы вести наблюдение. То есть можно констатировать недостаток средств разведки в акватории Азово-Черноморского региона. Но, тем не менее, они пытаются это компенсировать количеством".

Плетенчук отметил, что отсутствие кораблей-носителей "Калибров" указывает на то, что враг не открыл пока что тактику противодействия от ударов нашей разведки.

"Поэтому корабли находятся постоянно в пунктах базирования - наиболее опасные в Новороссийске, другие - в Севастополе, где боевые единицы перемешали с судами обеспечения, чтобы усложнить работу разведки Украины, постоянно меняют место стоянки... Они выбрали "тактику применения": в случае необходимости, - запускают "Калибры с подводных лодок. Последние два кейса подтверждают применение "Калибров" - это были (пуски) именно с субмарины. Потому что они (подводные лодки) могут перемещаться более скрытно в Черном море, идти к пусковым рубежам и оттуда отстреляться. Но сейчас они так же находятся в пунктах базирования", - рассказал начальник пресс-центра Сил обороны Юга.

Также он прокомментировал, почему россияне начали запускать из временно оккупированного Крыма не сверхзвуковые "Ониксы", а баллистические ракеты.

"Россияне используют доступный ресурс, который считают более эффективным. Ониксы - это все-таки противокорабельная система, предназначенная для других целей. Поэтому комбинируют эти системы вооружения, видимо, в зависимости от наличия боезапаса, может, из каких-то других соображений.... Но, в принципе, используя ракеты "Искандер", они применяют ту систему, которая предназначена для того, чтобы работать в режиме "земля-земля". И еще могу добавить, что используют они достаточно свежие ракеты. То есть можно констатировать, что работают боеприпасы, которые производятся прямо сейчас", - отметил Плетенчук.

Россия в Черном море - на какие шаги идет враг

В конце апреля Плетенчук заявил, что РФ вынуждена разведывать территорию над Украиной большим количеством дронов. Он отметил, что это вынужденная мера, поскольку они могли бы использовать для этого разведывательные корабли, но, у них фактически остался только один. Еще два находятся за акваторией Черного моря, а "Иван Хурст" получил повреждения оборудования. Потеря двух единиц А-50, которые "разоблачали" ситуацию на всей линии соприкосновения, недоступны также. Тогда же он информировал о пусках россиянами с территории оккупированного Крыма ракет "Искандер-К" с подводных лодок.

Перед тем было известно, что российские оккупанты в Крыму начали использовать береговые комплексы "Бастион", настроенные под ракеты "Оникс". Кроме "Оникса", Россия активно использует против Украины и другие противокорабельные ракеты, в частности гиперзвуковую 3М22 "Циркон".

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