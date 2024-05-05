Он умер на месте, уточнил советник мэра временно оккупированного Мариуполя

На Пасху из временно оккупированного Россией Бердянска есть шикарные новости - взорвали машину коллаборанта, сотрудника исправительной колонии (а скорее застенки).

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, мужчина не пережил взрыв. Чиновник заявил:

"Сегодня в Бердянске члены Руха Сопротивления ликвидировали сотрудника исправительной колонии (зачеркнуто) застенка. Взорвали предателя на*рен".

Он уточнил, что по официальной версии следствия России, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство коллаборанта. "От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - констатировал Андрющенко.