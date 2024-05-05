Не тратьте время, чтобы рассматривать собаку, которая могла надкусить пирожок.

Визуальные логические загадки, которые можно считать головоломками, могут помочь научиться быстрее концентрировать внимание и направлять его в желаемое русло. К примеру, есть такая задача - надо среди большого количества пирожков найти один, который смогла надкусить собака.

Нужно быть еще очень собранными, чтобы выполнить это задание вовремя, - на поиски есть только 5 секунд. Обратите внимание на то, что это задание со своеобразной ловушкой - возле пирожков изображен пес, который мог один из них надкусить, и, если тратить время на его рассматривание, то можно проиграть.

Если хотите победить - охватите все изображение взглядом, поймите, как выглядят большинство пирожков и потом найдите тот, который от остальных отличается. Возможно, с первой попытки вам не удалось "побороть" головоломку, тогда повторяйте попытку до тех пор, пока не станете победителем.

Видео дня

Правильный ответ таков - надкушенный пирожок был в тарелке, которая находилась в строке по центру изображения.

Такая загадка с подвохом опубликована ранее

Среди большого количества кроликов надо разыскать 2 котов. На выполнение этой задачи надо отвести 6 секунд. Очень важно вспомнить, чем коты отличаются от кроликов.

Вас также могут заинтересовать новости: