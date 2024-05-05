Первая леди Украины растрогала чувственными словами в праздничный день.

Сегодня православные украинцы отмечают Праздник Христова Воскресения. По случаю одного из крупнейших религиозных событий Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к гражданам.

Елена Зеленская на своей странице в Instagram написала трогательное поздравление с Пасхой. Первая леди подчеркнула, что украинцы - это сильная нация, и во время войны для нас даже невозможное стало возможным.

Супруга президента решила быть лаконичной и, кроме текста, она опубликовала только картинку с пасхальным яйцом, где написано: Светлой Пасхи".

Видео дня

"Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день. С Пасхой, Украина! С праздником всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды!" - написала Елена Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская удивила новым стильным образом на встрече с герцогиней Эдинбургской.

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