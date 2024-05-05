Дарья Легейда поделилась, как часто общается с любимым.

Известная украинская актриса Дарья Легейда рассказала о том, как война изменила ее мужа - актера Дмитрия Сову. Актриса ответила, как часто удается пообщаться с любимым, который служит в рядах ВСУ.

Дарья Легейда поделилась, что Дмитрий Сова стал совсем другим человеком. Актриса говорит, что мобилизация и отказ от обыденных вещей негативно повлияли на него. Дмитрий, по ее словам, стал менее жизнерадостным. Легейда ждет окончания войны и возвращения военного домой.

"Для меня это сложный вопрос. И я даже не знаю, как ответить на него. Мне очень трудно говорить о себе, анализировать. Наверное, лучше спрашивать у людей, которые видят меня со стороны. Что касается Дмитрия, то, конечно, что он изменился. Как и каждый мужчина, который защищает страну. Ой, на самом деле так трудно об этом говорить... В какой-то момент мне показалось, что он как-то даже потух. Такие вещи, как война, сильно меняют. И не в радостную сторону. Он не так много смеется, как раньше. А Дмитрий по характеру очень жизнерадостный человек. Ему бы бегать сейчас марафоны, которые он любит, много путешествовать, как делал это раньше - очень не хватает этих эмоций. И тепла, и любви, и общения, и всего, что связано с простым словом "жить". А вместо этого наши ребята вынуждены защищать кровью и потом нашу землю. Но жизнь продолжается, единственное, как уже говорила: хочется видеться с мужем чаще", - поделилась Дарья в интервью OBOZ.ua.

Видео дня

Актриса также рассказала, как часто ей удается пообщаться с Совой и со своим папой, который тоже служит в ВСУ:

Заранее звонки не запланируешь. С папой мы разговариваем, когда у него есть возможность мне позвонить, так же - с Дмитрием. Связываемся друг с другом, как только выпадает такая возможность.

К слову, ранее Дарья Легейда рассказывала, что почти не видится с мужем. За время его службы он ни разу не был в отпуске. Актриса поделилась, что ее любимый и отец служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко.

Напомним, ранее Актриса Дарья Легейда призналась, почему не сменила фамилию после свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: