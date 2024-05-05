Российские штурмовики, которые успели зайти и спрятаться на территории огнеупорного завода, находятся под огневым контролем ВСУ.

Российские оккупанты в очередной раз заявили о якобы захвате опорного пункта на заводе в центре Красногоровки на Новопавловском направлении. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии Лига опроверг, что город взят врагом, и отметил, что террористы на заводе находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Волошин отметил, что враг не оставляет попыток штурмовать населенный пункт небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки россиян зайти в город.

"Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры для выбивания врага оттуда", - сказал спикер. Видео дня

По его словам, город находится под контролем украинских подразделений, и "хотя вражеская российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила свое триколорное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел".

Военный добавил, что россияне, которые прорвались штурмовыми группами в Красногоровку, сейчас находятся в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.

Ситуация на фронте - последние новости

Генштаб назвал самые горячие направления: по всему фронту за последние сутки было 95 боестолкновений с Россией. По данным военных, накануне в ожидании святого дня Пасхи, оккупанты больше всего атаковали на Авдеевском и Новопавловском направлениях - там произошло 35 боевых столкновений.

Враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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