Она в восторге от репетиции дуэта.

Остаются считанные дни до начала международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Представительницы Украины Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа будут выступать на большой сцене в Швеции с композицией "Teresa & Maria". Однако уже сейчас украинская певица Мария Бурмака после первой репетиции артисток поделилась своими впечатлениями от номера.

Она призналась, что не могла сдержать эмоций. А сочетание таланта и креативности девушек и режиссера выступления Тани Муиньо захватили ее с первой минуты.

"Вчера пересмотрела всех участников "Евровидения", а потом смотрела репетицию Джерри и Алена - это просто поразительно. И песня, и исполнение, и постановка Тани Муиньо. Особенно по сравнению со всеми другими песнями. Я когда смотрела, то аж комок стал в горле", - написала Мария в Instagram.

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Она также добавила, что не знает, поймут ли номер европейцы, но он точно попадет в самое сердце всем украинцам.

"Это как каждый из нас, с броней на плечах и на сердце, но все равно идет под взрывами. Поймут ли европейцы, что это не салюты, а это ракеты? Неизвестно. Но это понимает каждый из нас, как это, жить перед огромной смертоносной махиной. Когда почти у каждого есть близкие, которые жизнью своей сдерживают этот молох. Это песня не о матери Терезе и Деве Марии. Это песня о том, что добро побеждает зло, что есть кто-то в мире, кто сдерживает кровавое нашествие. Это концентрация силы, боли и надежды, которую всему миру покажут двое наших девушек".

Поэтому призвала поддерживать певиц и обязательно голосовать за них.

К слову, увидеть выступление в прямом эфире дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil можно будет уже в первом полуфинале 7 мая. Певицы будут выступать с песней "Teresa & Maria" под номером 5. Второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд-финал пройдет 11 мая.

Напомним, ранее Alyona Alyona и Jerry Heil рассказали о символизме костюмов для номера на "Евровидении-2024".

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