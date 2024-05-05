Президент надел символическую вышиванку.

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свою традицию и впервые за время полномасштабного российского вторжения надел светлую одежду. Глава государства поздравил украинцев с Пасхой в вышиванке, которая полна символизмами.

Вышиванка Владимира Зеленского выполнена в милитарном стиле. Рубашка имеет молочный цвет, а воротник и детали на рукавах имеют пиксельную окраску, которая и символизирует войну. Вышивка на праздничном наряде была сделана с использованием военного камуфляжа.

На сайте бренда, к которому принадлежит вышиванка президента указано, что "орнамент символизирует достаток и долгую счастливую жизнь". Она создана с соблюдением традиций - на ней нет ни одного узелка. Кроме того, рубашка имеет название "Владимир"

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"Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть. С Пасхой всех вас, дорогие украинцы! Христос воскрес! Воистину воскрес!" - подчеркнул Владимир Зеленский во время поздравления.

Заметим, что предыдущие две Пасхи, которые были во время полномасштабного вторжения, Зеленский надевал темную одежду. В 2022 году президент выбрал для себя военную милитари рубашку, а в 2023 году лидер страны примерил темно-синюю рубашку.

Напомним, ранее Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой. Первая леди Украины растрогала чувственными словами.

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