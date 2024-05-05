Специалисты отметили, что у каждого всегда будет свое мнение на тот или иной счет.

Многие из нас понимают, насколько вредно всегда заботиться о том, что подумают другие люди: это не только заставляет стесняться каждого шага, но и означает, что человек живет свою жизнь для других, а не для себя.

Но не все потеряно, к счастью, поскольку есть 7 верных способов избавиться от мнения других людей раз и навсегда, пишет HackSpirit.

1. Осознай, что ты не так важен

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Вы не так важны, как вам кажется, отметила Ава Синклер - бывшая спортсменка, которая стала специалистом в мире хорошего самочувствия и осознанности. "Я не хочу, чтобы это обидело... я говорю это, потому, что это по-настоящему освобождает", - отметила она и добавила, что люди слишком эгоцентричны, чтобы думать о ком-то долго и много.

"И видя, что никто не бращает на вас особого внимания, вы можете прожить свою жизнь для себя", - констатировала специалист.

2. Переверните повествование на секунду

"Подумайте о ком-то, кто вам не нравится. Теперь вспомните все, что произошло с вами за последнюю неделю, чем вы занимались, что занимало ваши мысли, с какими людьми вы проводили время. Наконец, попытайтесь вспомнить, сколько раз вы думали о человеке, который вам не нравится, дольше одной минуты", - рекомендовала Синклер.

Она отметила, что скорее всего на фоне текущих событий вы вообще не думали о человеке, который вам неприятен. "То, как вы думаете о других, скорее всего, соответствует тому, что они думают о вас. Мы уделяем меньше энергии анализу жизни других людей, чем думаем", - констатировала она.

3. "Поставьте себя в неловкое положение" намеренно

Это испытание огнем, однако это также может быть невероятно освобождающим.

Специалист отметила, что есть такой вид психологческго лечения, как экспозиционная терапия. Это когда человек подвергается воздействию своих страхов в безопасной среде и с помощью профессионала.

"Однако, если ваши страхи не слишком серьезны – например, если вы слишком волнуетесь перед знакомством с новыми людьми – вы можете сами практиковать экспозиционную терапию, регулярно выходя из своей зоны комфорта", - рекомендовала Синклер.

"Если вы намеренно смущаете себя, то в конце концов перестаете чувствовать смущение, что освобождает вас от цепей стыда и страха", - констатирвала она.

4. Заземлитесь в настоящем моменте, когда волнение зашкаливает

Если вы испытываете стресс из-за того, что о вас могут подумать другие, и чувствуете, что начинаете сильно беспокоиться, возможно, было бы неплохо обратиться к обычным средствам от стресса и беспокойства: медитации, прогулке на природе, осознанности и самоанализу.

5. Признайте, что ваши предположения могут быть неточными

Вы можете быть уверены, что знаете, что о вас думают другие, но на самом деле у вас нет ни малейшего представления об этом.

"Предположения - худший кошмар. Именно в них кроется большинство проблем: мы предполагаем, что что-то истинно и продолжаем в это верить, даже если первоначальное предположение могло быть совершенно неправильным", - сказала специалист.

"Знаете ли вы, как найти выход из лабиринта? Задавать вопросы. Если вы предполагаете, что у кого-то есть определенное мнение о вашей жизни или о ваших поступках, спросите его", - рекомендовала экс-спортсменка.

Она тметила, что существует вероятность услышать неправду, но лучше попросить разъяснений, "чем тонуть в сомнениях и переживаниях, которые могут оказаться совершенно необоснованными".

6. Окружите себя друзьями, которые принимают вас

Люди, чье мнение важно для нас, должны быть близкими друзьями, которые принимают и любят вас такими, какие вы есть.

"Если я приму важное решение, которое повлияет на несколько сфер моей жизни, мне небезразлично, что об этом думает мой лучший друг. Я хочу, чтобы он одобрил мой выбор, потому что я дорожу и уважаю его мнение", - пояснила специалист.

Другими словами, наличие пары близких друзей, которые предлагают вам советы и эмоциональную поддержку, позволяет не так сильно заботиться о мнении других людей.

7. Помните, что это ВАША жизнь

Человек находится на планете Земля невероятно короткое время. И спросите себя, действительно ли вы хотите тратить время на стресс из-за того, что о вас подумает соседка с третьего подъезда или Галина Григорьевна из отдела кадров?

Через несколько лет соседка может навсегда исчезнуть из вашей жизни. Через пару месяцев Галина Григорьевна пойдет работать в другую компанию и велика вероятность, что вы никогда больше не увидите их.

"Но вы всегда останетесь у себя одни, поэтому это ваша жизнь и вы можете выбирать, что говорить, делать, чувствовать и думать", - посоветвала специалист.

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