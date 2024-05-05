Речь идет о более 20 тысячах военных.

Россия сосредоточила на направлении Часового Яра до 25 тысяч своих военных, сообщил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его информации, враг пытается накопить преимущество на определенных направлениях зоны ответственности ОК "Хортица", одно из которых - Часовояровский. Ссылаясь на данные украинской разведки, он отметил, что россияне пытаются и подводить новые воинские части, и доукомплектовывать уже привлеченные. Волошин говорит:

"Например, на одном из направлений он (враг - УНИАН) оттянул какие-то свои усилия определенные на другое направление. Или доукомплектовал свои подразделения те, которые были разбиты нашими войсками... То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава. Если говорить о численности, например Часовояровского направления, то там враг сосредоточил группировку где-то 20-25 тысяч военнослужащих". Видео дня

Говоря об оперативной ситуации на направлениях, в зоне ответственности ОК "Хортица", он отметил, что самыми горячими сейчас являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.

"Обстановка в последние дни, последнюю неделю относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется силами обороны. Враг сейчас пытается перехватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. И сосредоточил свои усилия как раз на этих нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Враг также атакует по всей линии фронта. А на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамическое изменение обстановки. Российская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя все виды вооружения", - прокомментировал Волошин.

По его словам, в последние дни враг начал активно использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов как по позициям военных, так и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Цель врага неизменна, как подчеркнул Волошин, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Продвижение РФ возле Часового Яра - что говорят сегодня ВСУ

Как сказал сегодня пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников, без контроля над Часовым Яром россияне не смогут продвигаться дальше на этом направлении, а значит, не смогут реализовать соответствующую цель Путина.

По его словам, в подразделениях российской пехоты, бросаемой здесь российским командованием на штурмы, довольно значительное количество - это новомобилизованные, которые уже даже не проходили обучение в учебных центрах.

Причем в первых штурмовых рядах идут именно они, именно те, которые не обучены, которые недавно прибыли из российской "глубинки". Если им удается где-то уже начинать закрепляться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, которые уже имеют боевой опыт, и начинают окапываться и создавать огневой рубеж.

По информации Калашникова, мозги солдатам-оккупантам хорошо "промывают" и они считают, что лучше умереть, чем попасть в плен.

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