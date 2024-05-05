Сейчас оккупанты пытаются разыскать жителя Херсонской области, который уничтожил шесть артиллеристов.

На временно оккупированных территориях оккупанты мобилизовали местного жителя, который после получения оружия расстрелял шестерых российских боевиков, сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что расстрелянные оккупанты служили в артиллерии и обстреливали мирных жителей Херсона. Попав к ним на службу местный житель ликвидировал врага и покинул место службы.

"Сейчас оккупанты пытаются тщетно разыскать подозреваемого. В то же время местные фейковые военкоматы приостановили мобилизационную кампанию в регионе", - информирует Нацсопротивление.

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Также отмечается, что россияне на ВОТ - враг для большинства населения.

"Заявления (оккупантов) о присоединении и рефлексии коллаборационистов являются жалкими", - отмечается далее в сообщении.

Борьба с российскими оккупантами - последние новости

На оккупированных Россией территориях украинцы организуют партизанские движения и пытаются уничтожать врага. В частности, в Крыму и непосредственно в РФ активно действует военное партизанское движение "АТЕШ", в Мариуполе - движение сопротивления оккупантам "Ї", также известно о многочисленных поддержках объектов оккупантов движением сопротивления на Мелитопольщине и т.п.

Понимая то, что местное население на оккупированных территориях не воспринимает оккупантов, Россия имитирует интеграцию оккупированных территорий. Так, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль завозит на временно оккупированные территории Украины россиян не только для постановки процесса "выборов", но и для имитации процесса "создания государства".

Летом прошлого года россияне даже завезли на оккупированные территории Запорожской области дагестанский ОМОН. Таким образом россияне надеялись преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях, информировал Центр национального сопротивления.

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