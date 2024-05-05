После помощи союзников Украина будет вести ответный огонь, легкие времена для врага подходят к концу.

В Воздушных силах, комментируя уничтожение российского самолета Су-25 в Донецкой области, озвучили потребности в средствах поражения для уменьшения "запала" россиян подлетать близко.

Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что этот Су-25 был сбит подразделением Сухопутных войск ВСУ.

"Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим отличную работу, в том числе, малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушными целями, в том числе и с самолетами, и являются крайне важными", - сказал он.

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Евлаш отметил, что это сбитие стало очередным свидетельством, что ВСУ необходимы на передовой различные средства для борьбы с вражескими целями.

"Больше всего - это: переносные системы ЗРК, которые могут бороться как с низколетящими целями, так и с беспилотниками, которых достаточно много. И конечно, более серьезные, более модернизированные комплексы, которые могут дальше доставать. Это не только имеется в виду западное вооружение, но и наши БУКи, которые могут эффективно противостоять российским вертолетам и штурмовикам, таким как Су-25", - рассказал спикер.

По словам Евлаша, помощь, которая ожидается, поможет Украинским силам обороны в отражении и сдерживании российской авиации.

"Все, легкие времена закончились, когда у нас был достаточно серьезный дефицит боеприпасов. Так что сейчас будет ответный огонь и конечно запал подлетать так близко у врага несколько уменьшится"", - подчеркнул Евлаш.

Уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 мая, украинские защитники уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман отметил, что это фронтовой штурмовик, и он не очень скоростной - максимальная скорость составляет 950 км/ч. У противника таких самолетов, по разным оценкам, до 200.

В то же время украинская сторона ожидает поставки от союзников западных истребителей F-16. Наличие этих современных самолетов будет способствовать получению преимущества ВСУ в воздухе.

В начале мая представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что такие западные самолеты на нашей территории могут начать "работать" после Пасхи.

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