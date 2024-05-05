Также Юрий Горбунов поделился, как проводит время с детьми.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, как готовилась с сыновьями к Пасхе. Звезда рассказала об их семейных традициях.

Многодетная мама Екатерина Осадчая опубликовала фотографию с двумя сыновьями - семилетним Иваном и двухлетним Даниилом. Старший мальчик нарезал традиционную паску, а младший сидел на коленях у мамы и наблюдал за братом. Даниила одели в вышиванку, а Ивана в белую футболку.

Также телеведущая показалась в вышитой рубашке с пасочкой в руках. Она рассказала о планах на Пасху и призналась, что не всегда выпекает пасочки самостоятельно.

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"Завтра большой день! Планируем сегодня вечером идти святить паски. Не всегда успеваю печь их сама, но пасхальный стол и утро всегда полны тепла. Люблю эти моменты, когда все собираемся вместе. И дом, который наполнен этим светом", - написала Катя Осадчая.

Также, как проводит время с детьми, показал и муж Осадчей - ведущий Юрий Горбунов. Он вместе со старшим сыном отправился на рыбалку.

"Ждем щуку", - написал под фото с Иваном Горбунов.

Позже звездные супруги поделились снимками из церкви, где семья в полном составе уже успела посвятить пасочки, и другую еду в пасхальных корзинах. Осадчая и Горбунов вместе с детьми надели светлые вышиванки.

К слову, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Позже у них родились Иван и Даниил. Также у ведущей есть еще один 21-летний сын Илья. Парень учится в американском университете.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала, как проводят время ее дети и рассказала о первом успехе сына.

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