Народный праздник 6 мая известен под названиями день Иов огуречник, Иов-горошник, Георгия Победоносца, Юрьев день, Егорий вешний.

Православная церковь Украины 6 мая по новому стилю чтит память праведного Иова Многострадального, мучеников Парфения и Калимаха. По старому стилю в праздник сегодня чтят Георгия Победоносца. В эту дату отмечают День ангела Юрия, Георгия и Егора - все эти имена являются родственными.

Наши предки в народный праздник 6 мая впервые за год выгоняли домашний скот на выпас. Юрьев день считался очень важным скотоводческим праздником. Кроме выпаса в эту дату доили коров, стригли овец и принимали роды у скота. С животными обращались ласково, баловали угощениями, украшали их венками и цветными лентами.

Ещё одним занятием в этот народный праздник были посевы овощей, прежде всего - огурцов, гороха, фасоли. Посаженные растения обязательно приживутся и дадут богатый урожай. В качестве удобрения украинцы использовали скорлупу пасхальных яиц, а также кропили огород святой водой.

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Роса в сегодняшний праздник считается целебной для кожи и здоровья. Её собирали в посуду или на платок. Однако босыми ногами ходить по росе нельзя.

В лесах и полях в праздник 6 мая собирали целебные травы и молодую дикую зелень. Растения засушивали и в будущем использовали в народной медицине.

6 мая - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Тельцы. Именинники этого дня по характеру ответственные, трудолюбивые и пунктуальные. Они умеют мастерски организовывать свой быт. На них всегда можно положиться. Рожденные 6 мая люди мало переживают о чужом мнении.

Что нельзя делать 6 мая

Бездельничать весь день и откладывать важные дела - к неудачам во всех начинаниях.

Нельзя ходить по росе, чтобы не было болей в ногах.

Ругаться с близкими 6 мая категорически не стоит. Отношения испортятся надолго.

6 мая - неудачный день для рукоделия. Не стоит брать в руки иглу, спицу и крючок в эту дату.

Приметы погоды 6 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в день Георгия тепло, то лето будет ранним.

Дождь в этот день предвещает отличный урожай зелени.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю, северный - к холодной осени.

Если ночь с 5 на 7 мая теплая, то пшеница в этом году рано созреет.

Пчелы отлетают далеко от улья - к улучшению погоды.

Появились комары - к жаркой погоде.

Много росы утром - к хорошему урожаю проса и овса.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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