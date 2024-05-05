Для того чтобы зарабатывать "кругленькую" сумму, не обязательно ходить в офис.

Постоянная занятость на удаленной основе может стать реальностью и для вас. Большинство компаний перешли на онлайн формат еще во времена пандемии - традиция сохраняется и сейчас. Узнайте, какая самая высокооплачиваемая работа в Украине на данный момент.

Ранее мы говорили о том, как будет проходить рекрутинг в ряды ВСУ.

Какая есть удаленная работа в Украине - вакансии с высокой зарплатой

Удаленная работа - далеко не новый термин, но для многих украинцев старше 40 лет она до сих пор остается недоступной. Мешает отсутствие навыков или банальный страх - незнакомые форматы работы кажутся опасными и даже несерьезными.

Видео дня

Сайт по поиску работы в Украине Work.ua доказывает - для хорошего заработка не обязательно ваше физическое присутствие, иногда достаточно знаний и стабильного интернета.

Посмотрите, какая сейчас есть работа в Украине удаленно и сколько готовы платить работодатели на указанных позициях.

Менеджер по продажам

Такие вакансии легко можно найти на любом сайте по поиску работы. Как правило, в обязанности входит проведение сделок с существующими клиентами и поиск новых, реклама услуг компании, презентация товара (продукта или услуги) и анализ конкурентов на рынке.

Соискателей рассматривают, в первую очередь, с опытом и необходимыми навыками, но если у вас природный талант к продажам или большое желание научиться, некоторые компании готовы взять сотрудника "под свое крыло". Зарплата состоит из ставки и процента - в сумме при хороших показателях и выполнении плана она может составлять от 30 000 до 60 000 гривен.

Интересное наблюдение: если со временем вы сможете стать руководителем отдела продаж, а также будете работать в иностранной компании, то и зарабатывать будете от 70 000 до 160 000 гривен в месяц.

Преподаватель иностранных языков

Еще одна актуальная сейчас работа удаленно - это вакансии учителя английского или другого иностранного языка. Чаще всего, таких сотрудников ищут языковые школы, которые работают онлайн - так что, для комфортной работы вам нужен только пк (ноутбук), наушники, микрофон, хороший интернет и Zoom.

Требования лояльны - знание языка на уровне B2 и выше, желательно - опыт работы учителем и высшее филологическое образование. Платят за такую работу до 18 000 до 35 000 гривен в зависимости от количества нагрузки и компетентности сотрудника.

Операционный менеджер

Такая работа удаленная подойдет тем, кто обладает навыками управления. Суть занятости операционного менеджера в общении с высшим руководством компании и курировании важных масштабных проектов. К примеру, одна из американских компаний как раз открыла вакансии подобного характера - им нужен человек, который будет открывать офисы в разных городах, полностью отвечать за документацию, вести переговоры, погружаться в процессы и так далее.

Требования соизмеримы оплате - свободное владение английским языком, стабильный интернет, высокие аналитические и организаторские навыки. Зарплата - от 50 000 на старте.

SMM-менеджер

Вакансии специалиста по социальным сетям популярны уже не первый год. Суть работы заключается в полном ведении одной или всех социальных сетей компании. Нужно составлять контент-план, генерировать идеи для постинга, создавать картинки и видео, публиковать их, писать описания к постам. Желательно иметь опыт работы в SMM от 1 года, понимать принцип работы соцсетей и уметь взаимодействовать с различными программами для обработки фото и видео. При соблюдении условий, компании готовы платить от 20 000 до 30 000 гривен, иногда возможны бонусы.

Вас также могут заинтересовать новости: