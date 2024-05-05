После Франции Си отправится в Россию, Сербию и Венгрию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином во время его визита в Париж сокращение торгового дисбаланса и использовать свое влияние на Россию в связи с войной на Украине.

Издание Reuters пишет, что надежды Макрона вряд ли будут легко осуществимы в период обострения торговых споров между Европой и Китаем.

Франция поддерживает расследование Европейского союза в отношении экспорта китайских электромобилей, а в январе Пекин начал расследование в отношении импорта бренди, в основном французского производства, и этот шаг широко рассматривается как ответная мера на усиление проверок со стороны ЕС. При этом отношение 27 членов ЕС, в частности Франции и Германии, к Китаю разделилось.

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По словам источников, канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си в Париже из-за ранее взятых на себя обязательств.

"В Европе нет единого мнения по этому вопросу, потому что некоторые игроки по-прежнему рассматривают Китай как рынок возможностей", - сказал Макрон. "Эти разногласия могут подорвать способность ЕС влиять на азиатского гиганта".

Франция также попытается добиться прогресса в открытии китайского рынка для своего сельскохозяйственного экспорта и решить вопросы, связанные с обеспокоенностью французской косметической промышленности по поводу прав интеллектуальной собственности.

Франция стремится подтолкнуть Китай к тому, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины, но пока что в этом вопросе мало что удалось сделать.

"Если китайцы стремятся к углублению отношений с европейскими партнерами, очень важно, чтобы они услышали нашу точку зрения и начали воспринимать ее всерьез", - заявил источник в дипломатических кругах.

После визита во Францию Си отправится в Россию, Сербию и Венгрию.

Визит Си Цзиньпина в Европу - что известно

Издание Bloomberg сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку России.

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