Сообщается. что лидеру Китая предстоит вести трудные переговоры во Франции по торговле и Украине.

Си Цзиньпин прибывает в Европу с миссией ослабить эскалацию напряженности, которая грозит разжечь торговую войну между Китаем и ЕС. Кроме того, большое значение во время данного визита будет иметь тема войны в Украине, пишет Financial Times.

Отмечается, что Си Цзиньпину предстоит вести трудные переговоры во Франции по вопросам торговли и Украины. После этого его ждет более теплый прием в Сербии и Венгрии, где стремительный рост китайских инвестиций подчеркивает, как преимущества тесных связей с Пекином, так и разногласия ЕС по международным вопросам.

"Китай полон решимости не допустить дальнейшего скатывания своих отношений с Европой в сторону связей с США… Но это в равной степени станет для ЕС жестким предупреждением о торговом протекционизме", - отметил аналитик британского аналитического центра Chatham House Юй Цзе. Видео дня

По словам китайских чиновников, главным приоритетом Си Цзиньпина в ходе его шестидневного визита будет ограничение ущерба. В частности, президент намерен противодействовать введению пошлин на электромобили.

"Китай не может позволить себе закрытие европейского рынка. Главный вопрос, насколько успешным может быть президент Си в изменении нынешней траектории отношений между Европой и Китаем", - заявила Абигаэль Васселье из берлинского аналитического центра Merics.

Си Цзиньпин едет в Европу - визит во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Париж, чтобы вместе встретиться с Си Цзиньпином в понедельник, 6 мая.

"Фон дер Ляйен выступает за "снижение рисков" в коммерческих отношениях Европы с Китаем и обвиняет огромный двусторонний торговый дефицит ЕС (291 млрд евро в 2023 году) отчасти из-за ограничений Пекина на доступ к рынку для европейских компаний. В последние годы ЕС отстал от Юго-Восточной Азии и стал вторым по величине региональным торговым партнером Китая", - говорится в публикации.

По словам китайских чиновников и аналитиков, Си намеревается действовать жестко. Якобы за ожидаемой демонстрацией общественного дружелюбия и обещаниями китайских инвестиций он предупредит европейских лидеров, что какие-либо пошлины на китайский экспорт вызовут бескомпромиссную реакцию.

"Китай может ввести ограничения на экспорт материалов, необходимых для производства микрочипов", - сказал один китайский аналитик на условиях анонимности.

Пекин также сигнализировал о растущей готовности ввести свои собственные ответные пошлины. Ожидается, что Макрон вместе с Си обсудит интересы французских производителей коньяка после того, как в январе Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта французского бренди. Французский бренди является наиболее импортируемым спиртным напитком в Китай, и пошлины ударят по прибылям таких известных брендов, как Rémy Cointreau, Pernod Ricard и Hennessy, принадлежащая LVMH, пишет Financial Times.

Си Цзиньпин в Европе - визит в Венгрию

Что касается визитов Си в Сербию и Венгрию, то, по прогнозам официальных лиц Китая, они должны придать "гораздо более позитивный тон", заявили.

"Китай рассматривает Венгрию как действительно преданного друга в ЕС и осыпает страну инвестиционными обещаниями. По официальным китайским оценкам, накопленные прямые иностранные инвестиции китайских предприятий в Венгрию могут достичь 30 миллиардов евро к концу этого года, что означает, что в стадии разработки находятся еще несколько миллиардов евро инвестиций", - говорится в статье.

Вместе с тем визит Си в Венгрию может вызвать недовольство многих лидеров Западной Европы, указывает FT.

"Венгрия считается изгоем", - сказал один высокопоставленный западноевропейский дипломат.

Война в Украине - ожидания от визита Си Цзиньпиня в Европу

Большое значение в связи с поездкой Си в Европу будет иметь война в Украине, уверены в издании.

Ожидается, что Макрон попытается убедить китайского лидера использовать свое влияние на Путина, чтобы изменить ход войны, хотя аналогичные усилия во время визита в Китай в прошлом году не принесли плодов.

"Наша цель - побудить Китай использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги взаимодействия с Москвой, чтобы повлиять на расчеты России и попытаться внести свой вклад в разрешение этого конфликта", - заявил представитель Елисейского дворца.

Напомним, ранее предполагалось, что Эммануэль Макрон обсудит Си Цзиньпином во время его визита в Париж сокращение торгового дисбаланса, а также возможное использование его влияния на Россию в связи с войной на Украине.

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