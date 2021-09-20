Изначально сообщалось, что преступника ликвидировали при задержании.

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Изначально, в университете официально сообщили, что преступник скончался после ранения во время задержания. Данную информацию подтвердил и губернатор Пермского края.

Однако, по последним данным, Бекмансуров еще жив и находится в тяжелом состоянии.

Читайте такжеСтроили баррикады: в сеть слили фото и видео первых минут после кровавой стрельбы в ПермиКак пишет Telegram-канал Mash, пермский стрелок "находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии".

"По нашим данным, у него огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18-летний Тимур Бекмансуров "давно думал и мечтал" о том, чтобы устроить стрельбу.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Автор: Катерина Шварц