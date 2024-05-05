Утечка произошла в "специальной" военной версии программы для видеоконференций.

Несколько тысяч видео-встреч немецкой армии (Бундесвера) попали в Интернет из-за ошибки в военной программе для видеоконференций. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

По данным журналистов, в сеть попали более 6 тысяч видео-заседаний, в числе которых были и секретные. Утечка произошла из-за ошибки в специально созданной для нужд Бундесвера версии программы для видео-встреч Webex. Считалось, что "военная" версия программы является более защищенной, чем общедоступная гражданская версия.

Сообщается, что специалисты Бундесвера в течение суток залатали "дыру" в своей информационной сети, как только узнали о ее существовании. Внимание военных на проблему обратили журналисты, которые обратились к Бундесверу за комментариями.

Видео дня

Проблемы с секретностью в Бундесвере

Как писал УНИАН, два месяца назад вспыхнул громкий скандал после того, как российская пропаганда опубликовала переговоры немецких офицеров в программе для видеоконференций. В разговоре в частности обсуждались варианты ударов по Крымскому мосту.

Как объяснял впоследствии министр обороны Германии Борис Писториус, утечка произошла по вине одного из участников встречи, который подключился к видеовстрече через Wi-Fi в отеле.

На фоне этого скандала издание BILD выпустило статью, в которой рассказало, что западные спецслужбы не доверяют Германии из-за постоянных "сливов" Кремлю. Немецкую разведку считают "вторым сортом" и не передают секретную информацию.

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