Российские захватчики готовят первый призыв на оккупированных территориях Запорожской области. Кремль хочет расширить свое влияние на захваченной земле Украины.
Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X) со ссылкой на данные разведки, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал "указ" о подготовке необходимой инфраструктуры и мероприятий для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах. Это будет первый призыв РФ в оккупации.
По мнению британцев, призыв должен удовлетворить потребность захватнических войск в дополнительных силах. В то же время призыв будет ограниченным, поскольку часть жителей выехала из оккупации. В частности, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - это этнические русские, которым предлагается работа в городе.
"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - считают в разведке.
Кроме того, эта процедура имеет целью проверить, имеют ли жители оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.
Война в Украине - ситуация на оккупированных территориях
Ранее сообщалось, что Россия принудительно выселяет из домов жителей оккупированных территорий, а именно жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки, что на Херсонщине.
В свою очередь заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне напуганы сопротивлением украинцев в оккупации. По его словам, несмотря на оккупацию, украинское сопротивление до сих пор существует.
В Москве 7 мая Кремль устроит "цирковое представление", которое называется "инаугурация президента РФ". По данным ЦНС, просмотр трансляции будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий Украины.