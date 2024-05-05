Россия набирает в свою армию украинцев с оккупированных территорий / фото facebook.com_GeneralStaff.ua

Российские захватчики готовят первый призыв на оккупированных территориях Запорожской области. Кремль хочет расширить свое влияние на захваченной земле Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X) со ссылкой на данные разведки, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал "указ" о подготовке необходимой инфраструктуры и мероприятий для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах. Это будет первый призыв РФ в оккупации.

По мнению британцев, призыв должен удовлетворить потребность захватнических войск в дополнительных силах. В то же время призыв будет ограниченным, поскольку часть жителей выехала из оккупации. В частности, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - это этнические русские, которым предлагается работа в городе.

Видео дня

"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - считают в разведке.

Кроме того, эта процедура имеет целью проверить, имеют ли жители оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.

Война в Украине - ситуация на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что Россия принудительно выселяет из домов жителей оккупированных территорий, а именно жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки, что на Херсонщине.

В свою очередь заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне напуганы сопротивлением украинцев в оккупации. По его словам, несмотря на оккупацию, украинское сопротивление до сих пор существует.

В Москве 7 мая Кремль устроит "цирковое представление", которое называется "инаугурация президента РФ". По данным ЦНС, просмотр трансляции будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: