Враг хочет принудить население принять российское управление.

Российские захватчики готовят первый призыв на оккупированных территориях Запорожской области. Кремль хочет расширить свое влияние на захваченной земле Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X) со ссылкой на данные разведки, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал "указ" о подготовке необходимой инфраструктуры и мероприятий для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах. Это будет первый призыв РФ в оккупации.

По мнению британцев, призыв должен удовлетворить потребность захватнических войск в дополнительных силах. В то же время призыв будет ограниченным, поскольку часть жителей выехала из оккупации. В частности, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - это этнические русские, которым предлагается работа в городе.

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"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - считают в разведке.

Кроме того, эта процедура имеет целью проверить, имеют ли жители оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.

Война в Украине - ситуация на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что Россия принудительно выселяет из домов жителей оккупированных территорий, а именно жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки, что на Херсонщине.

В свою очередь заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне напуганы сопротивлением украинцев в оккупации. По его словам, несмотря на оккупацию, украинское сопротивление до сих пор существует.

В Москве 7 мая Кремль устроит "цирковое представление", которое называется "инаугурация президента РФ". По данным ЦНС, просмотр трансляции будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий Украины.

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