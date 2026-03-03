'Он потратил все': Трамп заявил, что Байден передал Украине слишком много оружия

Трамп похвастался "безграничными" запасами оружия в США.

Президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все Ф. Т. Барнуму (Зеленскому) из Украины (Финеас Барнум – известный американский шоумен ХІХ века - УНИАН) – на сотни миллиардов долларов – и, хотя он отдал так много сверхвысококачественного оружия (бесплатно), он не потрудился его заменить", - заявил Трамп.

При этом он похвастался, что ему удалось восстановить эти запасы, и сейчас Соединенные Штаты располагают "практически неограниченным" запасом оружия, с помощью которого войны можно вести "вечно".

Он заявил, что запасы боеприпасов Соединенных Штатов "среднего и выше среднего класса" никогда не были выше и лучше, чем сейчас.

"Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы", - написал Трамп.

Операция США в Иране

По данным южнокорейских СМИ, США рассматривают возможность передислокации систем ПВО Patriot и THAAD – и, возможно, других средств – из Южной Кореи на Ближний Восток, если война с Ираном затянется.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что долгая война в Иране и интенсивность боевых действий будет влиять на количество ПВО для Украины. Однако, по его словам, пока программа PURL работает.

А эксперт Богдан Долинце отмечал, что Украина может ощутить нехватку ракет для ПВО на фоне войны на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни.

