Бывший генсек рассказал, что терпение у Байдена лопнуло тогда, когда Зеленский требовал от НАТО четко определить будущее Украины в альянсе.

Бывший президент США Джо Байден называл украинского коллегу Владимира Зеленского "занозой в заднице".

Об этом говорится в мемуарах бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он отметил, что так Байден назвал Зеленского в июне 2023 года на саммите НАТО, перед которым украинский президент требовал четких формулировок по поводу перспектив Украины в НАТО. Столтенберг отметил, что такая ситуация сильно раздражала Байдена.

Экс-генсек отметил, что пункты по поводу Украины в итоговой декларации согласовывались с украинской стороной заранее. "Поэтому нас застало врасплох событие первого дня саммита. По дороге в Вильнюс Зеленский опубликовал в Twitter пост с резкой критикой НАТО. Он назвал "абсурдным" то, что альянс не предоставил график ни по приглашению Украины в НАТО, ни по ее членству", - вспомнил Столтенберг.

Учитывая эту реплику Зеленского несколько стран-членов НАТО высказали желание пойти на встречу украинцам.

"Американцы же были раздражены, и некоторое время были готовы вычеркнуть все, что касалось поддержки Украины. Байден, сидевший рядом со мной, наклонился и сказал: "Как говорят в Америке, он - заноза в заднице"", - сообщил бывший генсек НАТО.

Позже Зеленский винил НАТО в бездействии и требовал увеличения военной помощи.

"Мы много работали над проблемой поиска правильного баланса нашей помощи Украине. Было трудно определить границу. Зашли ли мы слишком далеко в своей помощи оружием, или мы сделали слишком мало? И где проходила граница для Путина?" - написал в мемуарах Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг вспомнил о начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и отметил, что в НАТО считали, что война долго не затянется.

"Общее мнение было таким: Киев падет в течение нескольких дней, а остальная часть Украины - через несколько недель", - раскрыл точку зрения НАТО экс-генсек.

Но, как отметил он, когда 24 марта руководство НАТО собралось на внеочередной саммит, уже было ясно, что победа россиянам не достанется легко.

По словам Столтенберга именно он подтолкнул Зеленского к переговорам с РФ и к согласию на остановку войны по линии фронта.

"Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны в Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий. Но со временем он стал менее пренебрежительно относиться к этой идее и выдвинул условие - в обмен на членство в НАТО", - сообщил в своей книге Столтенберг.

Также экс-генсек НАТО вспомнил свою встречу 10 лет назад с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Запад должен понять, что для РФ Украина никогда не была просто какой-то страной. История России начинается в Киеве. Некоторые из важнейших битв за свободу России происходили на украинской земле", - сказал тогда Киссинджер спокойным, но решительным голосом.

Как рассказал Столтенберг, Киссинджер был против членства Украины в НАТО. Его беспокоило, что Украину шатало в противоположные стороны - то ли она идет на Восток, то ли на Запад. Экс-госсекретарь считал, что Украина вообще должна была стать мостом между Востоком и Западом. А еще он считал, добавил Столтенберг, что "Украина для России важнее, чем для Запада. Поэтому он призывал к осторожности".

Мемуары западных политиков

В прошлом году вышли мемуары экс-канцлер Германии Ангелы Меркель, в которых она попыталась рассказать о своем видении того, почему Европа пришла к большой войне.

Также она рассказала, как препятствовала быстрому вступлению Украины в НАТО в 2008 году, поскольку боялась военного ответа со стороны Владимира Путина.

