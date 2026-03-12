РФ активизировала применение бронетехники на фронте: эксперт назвал причину

Это стандартная тактика врага на контратаки ВСУ, сказал Дмитрий Жмайло.

РФ возобновила использование тяжелой техники на юге, и это может быть связано с украинскими контратакующими действиями в этом регионе. Такое мнение в эфире "Громадського радіо" высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, РФ могла пойти на это для захвата тех позиций, контроль над которыми ранее восстановили Силы обороны Украины. Жмайло напомнил, что на Александровском направлении Силы обороны отбили более 400 квадратных километров территории. В частности, 286 – в феврале, тогда как враг смог оккупировать только 126 квадратных километров за этот же период. В то же время, отметил эксперт, командование РФ в своих отчетах преувеличивало собственное продвижение на запад на 15-20 километров.

"Те колонны техники и логистического обеспечения, которые думали, что движутся в 15-20 км от линии соприкосновения, попадали под огонь наших FPV-дронов и артиллерии", – сказал Жмайло.

Он добавил, что на фоне этого российское военное руководство сняло с должностей многих командиров. Кроме того, бойцы РФ получили приказ отбить и восстановить утраченные позиции. Поэтому они вынуждены точечно применять технику.

"Они думали, что у нас не хватит разведывательных дронов, FPV-дронов, для того, чтобы уничтожать эту технику", – говорит эксперт.

Он также пояснил, что речь идет о стандартной тактике врага, который сразу начинает точечно применять бронетехнику, если ему не удается продавить позиции Сил обороны личным составом.

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что Силам обороны реально удалось освободить около 80 кв. км территории на юге Украины. Он пояснил, что речь идет о зачистке этих территорий от врага.

Между тем военный обозреватель Денис Попович заявил, что перед Силами обороны существует угроза полной потери Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, общий замысел РФ в этом районе может заключаться в ликвидации Ореховского района обороны ВСУ и продвижении в сторону Запорожья.

