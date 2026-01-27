Польша создала крупнейшую армию в ЕС, но оказалась не готова к новой угрозе, - WP

Польша долгие годы готовилась к традиционному виду войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие страны Европы решили укрепить свои вооруженные силы. Некоторые крупные европейские заводы перешли с производства гражданской продукции на производство танков и самолетов.

У Польши крупнейшая армия в ЕС

Под давлением президента США Дональда Трампа европейские члены НАТО в прошлом году обязались тратить 5% своего ВВП на безопасность, оборону и связанную с этим инфраструктуру. Как пишет The Washington Post, в 2025 году Польша увеличила расходы на оборону до 4,7% ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.

Польша является пятой по численности населения и шестой по величине экономикой в Европейском Союзе. Тем не менее, у этой страны самая большая постоянная армия в блоке.

В издании подчеркнули, что многие страны Европы стремятся перестроиться для противостояния российской агрессии и безразличию США, а Польша, вероятно, уже достигла этой цели. Тем не менее, даже несмотря на то, что страны спешат наращивать свой военный потенциал, характер угрозы уже изменился.

Польша и вся Европа не успели подготовиться к новой угрозе

Журналисты напомнили, что Россия в 2025 году часто устраивала провокации в отношении европейских стран. В частности, в сентябре около 20 российских дронов массово вторглись в воздушное пространство Польши, что подчеркнуло то, что Европа не готова к противодействию новому стилю гибридной войны.

"Мы начали готовиться к более традиционному виду войны. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и приносить очень важные тактические выгоды на передовой, особенно по сравнению с очень дорогими, более традиционными видами вооружений", - рассказал журналистам заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Кроме того, в издании отметили, что 26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал резкую оценку подготовке Европы к вероятной новой масштабной войне. По его словам, Европа не сможет защитить себя без США.

"Продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу. Если Европа действительно хочет действовать самостоятельно... она никогда не сможет этого достичь с 5 процентами. Нужно тратить 10 процентов ВВП. Вам придется создать собственный ядерный потенциал. Это будет стоить миллиарды и миллиарды евро. В таком сценарии вы потеряете главного гаранта нашей свободы, которым является ядерный зонтик США. Так что, удачи", - говорил Рютте.

Политолог и эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг в разговоре с журналистами заявил, что европейские страны оказались в затруднительном положении, не имея самого мощного оружия и новейших, самых маневренных беспилотных технологий. Он подчеркнул, что нельзя каждый раз поднимать истребители, чтобы сбить несколько беспилотников.

Ланг отметил, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, Польша примерно удвоила численность своих вооруженных сил и утроила военные расходы. Однако другие европейские страны не всегда разделяли мнение Варшавы о том, что Россия представляет угрозу для Европы.

Также Ланг добавил, что для Польши позиция Трампа в отношении европейских союзников стала проблемой. По его словам, вся польская политика безопасности была основана на функционирующих трансатлантических отношениях и очень тесном сотрудничестве с США в области безопасности, обороны и стратегии.

Рютте считает, что Европа не сможет себя защитить без помощи США

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и Европа в целом не смогут защитить себя без США. Он подчеркнул, что расходы Европы на оборону должны будут значительно возрасти до 10% от ВВП, а также потребуется закупить собственное ядерное оружие и потратить "миллиарды евро".

По словам Рютте, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие Вашингтона в Европе".

