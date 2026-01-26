Есть ли у Европы спутники для раннего предупреждения о запуске баллистики: анализ экспертов

Обнаружение запусков по-прежнему зависит от космических систем Соединенных Штатов.

В рамках НАТО Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в миссии раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, в том числе российского "Орешника". Об этом говорится в статье Military Balance Blog авторитетного IISS ( Международный институт стратегических исследований).

Так, обнаружение запусков остается зависимым от космических систем Соединенных Штатов, и европейские члены Альянса пытаются решить эту проблему.

Отмечается, что США имеют эту возможность благодаря своей Совместной системе раннего предупреждения (SEWS), которая предоставляет информацию о запусках ракет почти в режиме реального времени. Эта возможность в значительной степени обеспечивается ее космической инфракрасной системой (SBIRS), что делает Вашингтон единственным поставщиком орбитального раннего предупреждения. Европейские члены НАТО сейчас стремятся решить свою проблему в этой области путем развития и приобретения суверенных возможностей, но они сталкиваются с трудностями в этом.

"SBIRS обеспечивает как широкомасштабное наблюдение, так и точное отслеживание отдельных целей. В Европе эти возможности дополняются американским модернизированным радаром раннего предупреждения AN/FPS-132, базирующимся на авиабазе Файлингдейлс в Великобритании, который обнаруживает и отслеживает ракеты и передает сигналы другим датчикам", – говорится в статье.

Авторы подчеркнули, что российская агрессия в Украине и угроза, которую она может представлять после восстановления армии по окончании войны, еще больше сосредоточили внимание Европы на развитии ключевых возможностей, включая раннее предупреждение.

В октябре 2025 года Франция и Германия начали двустороннюю инициативу по ускорению внедрения системы раннего предупреждения Odin's Eye II. Берлин и Париж подписали Письмо о намерениях по совместному запуску системы раннего предупреждения для европейской системы наблюдения (JEWEL) и обязались запустить до двух геостационарных спутников, которые, вероятно, будут дополнены системами высокоорбитальных спутников (HEO) по архитектуре, подобной SBIRS. Помимо космического компонента, JEWEL также будет включать наземные датчики, которые помогут обнаруживать и отслеживать угрозы на разных этапах полета, а также передавать данные в командные центры.

"Проект JEWEL направлен на создание так называемой "предварительной основы совместимости" между Берлином и Парижем. Хотя JEWEL является двусторонней рамочной программой, она открыта для участия других европейских стран и тесно связана с проектом Odin's Eye II . Одна из целей – внедрить оперативную возможность с использованием JEWEL примерно к 2030 году", – отмечается в материале.

Сколько ракет "Орешник" есть у России: что известно

Как сообщал УНИАН, в России сейчас есть всего несколько ракет "Орешник", но страна-агрессор планирует в этом году наладить их серийное производство.

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский рассказал, что, по оценкам разведки, сейчас Россия имеет не более 3-4 таких ракет.

При этом он отметил, что в "Орешнике" больше политического, чем военного содержания. По его словам, это, прежде всего, инструмент запугивания наших партнеров в Европе, и он имеет сомнительную боевую эффективность.

