Швеция конфисковала судно с похищенным украинским зерном: в ОП отреагировали

В ОП подчеркнули, что попытки вывоза украинского зерна не останутся без ответа, а работа по привлечению к ответственности будет продолжаться на международном уровне.

Швеция конфисковала сухогруз Caffa, который перевозил похищенное украинское зерно. Украина призывает к системному усилению подобных действий против так называемого "теневого флота" России.

Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии"Укринформу". Чиновник подчеркнул, что это решение является важным прецедентом в борьбе с незаконным вывозом ресурсов с оккупированных территорий.

По словам Власюка, ранее подобные суда в основном ограничивались проверками или временными задержаниями. Теперь же конфискация, по его мнению, фактически меняет подход к ответственности.

Он отметил, что Россия использует "теневой флот" для вывоза украинского зерна и других ресурсов, пытаясь легализовать их через сложные логистические схемы и международные рынки.

Украинская сторона, по словам чиновника, системно работает над выявлением судов, маршрутов и операторов, причастных к незаконным перевозкам. Среди методов – отслеживание выключенных транспондеров и перегрузка грузов в открытом море.

Эти действия позволяют перевести проблему с политического уровня в правовую плоскость и создавать основания для санкций и арестов.

Власюк подчеркнул, что Украина приветствует решение Швеции и призывает распространить подобную практику на другие страны, в частности в рамках ЕС, G7 и других международных юрисдикций.

Проблемы "теневого флота" РФ

Как сообщал УНИАН, ранее береговая охрана Швеции сообщила о задержании нефтяного танкера в Балтийском море, который, предположительно, входит в так называемый российский "теневой флот" и может быть источником разлива нефти длиной около 12 км вблизи острова Готланд.

Речь идет о судне Flora 1, которое задержали у южного побережья Швеции. По данным MarineTraffic, танкер вышел из российского порта Приморск, однако его конечный пункт назначения остается неизвестным.

