В Украине заговорили о последствиях для Израиля из-за украденного зерна, – журналист Axios

Источник журналиста отметил, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило похищенную пшеницу в порту Хайфы.

Украина оставляет за собой право применить полный спектр дипломатических и международно-правовых мер в случае разгрузки в Израиле судна с украденным украинским зерном.

Об этом на своей странице в соцсети X со ссылкой на дипломатический источник из Украины написал журналист Axios Барак Равид. Речь идет о судне PANORAMITIS – уже втором корабле, который может быть загружен зерном с оккупированных территорий.

"Высокопоставленный дипломатический источник из Украины сообщил мне, что если судно PANORAMITIS, которое якобы перевозит пшеницу, похищенную с оккупированных украинских территорий, войдет в порт Хайфы и разгрузит свой груз, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем", – говорится в сообщении.

По словам собеседника журналиста, Украина отслеживает это судно и не оставит вопрос без внимания:

"Если ему позволят пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, в частности для наших двусторонних отношений. Если это судно и его груз не будут отклонены, мы оставляем за собой право применить весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер в ответ".

Источник отметил, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило украденную пшеницу в порту Хайфы.

"Честно говоря, это воспринимается как пощечина, учитывая стратегическую доброжелательность, которую продемонстрировала Украина – от признания КСИР террористической организацией до криминализации антисемитизма. Получение прибыли от украденного груза должно быть ниже достоинства Израиля", – добавил собеседник Барака Равида.

Похищение украинского зерна

Как сообщал УНИАН, в течение 2025 года Россия украла более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины. Почти 40% этого зерна было доставлено в Египет.

Зерно отгружали на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Европы. Для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях, а также создала теневой зерновой флот.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Египет больше не будет принимать зерно, которое Россия украла с украинских оккупированных территорий.

