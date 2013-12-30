В Саудовской Аравии отменили Новый год - СМИ

Саудовская Комиссия по поощрению добродетели и предотвращению греха (религиозная полиция) сегодня выступила со специальным предупреждением к подданным королевства, запретив им отмечать Новый год по григорианскому календарю. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Аль-Джазира».

Эдикт комиссии основан на фетве, выпущенной комитетом наиболее авторитетных саудовских богословов, которые сочли возможным отмечать наступление нового года только по хиджре — лунному календарю, точкой отсчета в котором является переезд пророка Мухаммада из Мекки в Медину.

Жителям Саудовской Аравии запрещено 31 декабря и 1 января публично выражать радость по поводу наступления нового года, а местным магазинам — продавать праздничные подарки, а также цветы.

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Новогодние запреты — не единственное изобретение религиозной полиции, связанное с «чуждыми» местным традициям праздниками. Так, например, на день Святого Валентина (праздник всех влюбленных в западной традиции) в Саудовской Аравии запрещено продавать красные розы и стилизованные изображения сердец.

В соседних с Саудовской Аравией арабских странах отношение к западному Новому году существенно отличается. Так, например, власти эмирата Дубай пообещали устроить в праздничную ночь рекордный по масштабам фейерверк, использовав за шесть минут 400 тысяч зарядов. Ожидается, что это представление попадет в Книгу рекордов Гиннесса.