Посольство США стихами поздравило украинцев с Новым годом (видео)
18:30, 30 декабря 2013Политика
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Посольство США в Украине поздравило украинцев с Новым Годом украинскими стихами в исполнении посла Джеффри Пaйетта и других работников американского дипломатического представительства.
На видео, переданном УНИАН посольством США в Украине, дипломаты в вышиванках читают стихотворные поздравления на украинском языке.
“Хай Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливими вранці. Принесе у вашу хату сміху та гостей багато”, - сказал Пайетт.
“Засіє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я... Хай “тітушки” обходять боком! З новим щастям, з Новим роком!.. Хай у вас все буде файно! Хліба й сала на Майдані. Хай буде усміхнена мармиза, і нехай вас обходить криза”, - заявили сотрудники посольства.
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