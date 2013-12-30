В ЕврАзЭС отложили выдачу кредита Беларуси

Данное решение принято в связи с невыполнением республикой контрольных показателей стабилизационной программы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Стабилизационная программа продлена до 1 июля 2014 года, а дата доступности финансового кредита АКФ - до 31 декабря 2014 года", - говорится в справке к заседанию совета, на котором было принято решение.

Совет АКФ рекомендовал Белоруссии "разработать и реализовать меры, необходимые для выполнения всех показателей шестого транша, согласовав эти меры и сроки их выполнения с управляющим в рамках нового письма о намерениях".

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По предварительному графику, Белоруссия должна была получить последний транш кредита АКФ ЕврАзЭС на 440 миллионов долларов до конца 2013 года. Совет АКФ одобрил условия его предоставления в июне 2013 года.

Соглашение между Белоруссией и ЕАБР, управляющим средствами АКФ ЕврАзЭС, по выделению кредита на 3 миллиарда долларов подписано 9 июня 2011 года. Средства перечисляются шестью траншами. Первый, на 800 миллионов долларов, ЕАБР перечислил в Белоруссию в июне 2011 года, еще четыре транша по 440 миллионов долларов поступили в декабре 2011 года, в июне 2012 года, в январе 2013 года и в апреле 2013 года.

Евразийский банк развития учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию экономики государств-участников и расширению их торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.