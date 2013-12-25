Просьб у Минска больше нет: Путин пообещал Лукашенко кредит до $2 миллиардов

"Хочу вас проинформировать также о том, что в ходе сегодняшней встречи правительство РФ приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках и предоставить республике Беларусь в 2014 году дополнительные заемные средства в объеме до 2 млрд долларов", - заявил Путин, которого цитирует ИТАР-ТАСС.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что кредит, который его стране выдаст Россия, "не будет просто так проеден". Лукашенко добавил, что поскольку экономика Белоруссии работает на 60-70% на сырье и комплектующих российского производства, то заемные средства косвенно послужат развитию и экономики РФ.

Президент Белоруссии поблагодарил Путина за решение о предоставлении кредита. "И правительство России, и президент тем более России, которые умеют хорошо считать деньги, просто так ничего не делают", - подчеркнул он.

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Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия в преддверии 2014 года решили все имеющиеся вопросы, и просьб у Минска к Москве больше нет.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного вопроса, который мы могли бы поставить перед нашими россиянами, или просьбы, с которыми мы могли обратиться к вам. Мы сегодня решили все вопросы в канун нового года", - сказал он.